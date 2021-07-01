المرصد السوري: أكثر من 500 مرتزق تم نقلهم من وإلى ليبيا خلال يونيو الجاري

قالت مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، إن عملية نقل جديدة للمرتزقة السوريين تتم من وإلى الأراضي الليبية، حيث عادت دفعة مؤلفة من نحو 200 مرتزق، الاثنين 28 يونيو، ووصلت إلى الأراضي السورية من معبر حوار كلس بريف حلب، فيما لا يزال أكثر من 300 عنصر في المعسكرات التركية داخل سورية يتجهزون للانطلاق في وقت لاحق.

عبد الرحمن، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن التحاق عدد مماثل من المرتزقة بالفصائل التي تقاتل في ليبيا، في اليوم ذاته من وصول الدفعة الأخيرة عبر طائرة نقل عسكرية “يوشن”.

وأوضحت أن تركيا تجند المرتزقة مقابل مرتب شهري لا يتجاوز 500 دولار أمريكي، وتنقلهم باستخدام مطارات عسكرية ومدنية، ثم يتم نقلهم عن طريق البر للوصول إلى سوريا عبر المنافذ العسكرية التي تسيطر عليها مع الفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي.

وأضافت أن عدد المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا منذ مطلع يونيو، يرتفع بذلك إلى أكثر من 500 مرتزق من فصائل “العمشات والسلطان مُراد وفرقة الحمزة” وغيرها، بينما عاد من المرتزقة إلى سورية خلال الفترة ذاتها 535 مرتزق.

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