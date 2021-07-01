مجلس الشيوخ الأمريكي: على أعضاء ملتقى الحوار تجاوز خلافاتهم والموافقة على قاعدة دستورية للانتخابات

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، والسيناتور جيم ريش، عن دعمهما للجهود المستمرة التي يبذلها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف للاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

واعتبر عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان مشترك، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي يمثل فرصة تاريخية لليبيين لإنهاء دوامة العنف والفوضى التي عصفت بالبلاد على مدى العقد الماضي.

وحثا أعضاء ملتقى الحوار السياسي على تجاوز خلافاتهم والموافقة على قاعدة دستورية لجميع الليبيين حول انتخاب حكومة دائمة تعطي الأولوية لحقوقهم في العيش بسلام وكرامة وتكافؤ الفرص.

وأضاف البيان: “بينما تشجعنا آفاق المستقبل، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء التحديات المستمرة، ولا سيما وجود مقاتلين أجانب، والتي لا تقوض سيادة ليبيا وأمنها فحسب، بل تقوض الاستقرار الإقليمي أيضًا”.

وطالب عضوا مجلس الشيوخ بضرورة مغادرة المرتزقة السوريين المدعومين تركيًا من ليبيا على الفور، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي.

ودعا مينينديز وريش، مجلس النواب لإقرار الميزانية والتي تسمح لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتقديم خدمات أساسية بشكل أفضل في جميع أنحاء ليبيا وإعداد البلاد للانتخابات، من أجل مستقبل جميع الليبيين.

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