لنقي: هناك صفقة مشبوهة بين من يريد عرقلة الانتخابات برمتها ومن يريد عرقلة الانتخابات الرئاسية فقط

أبدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، اعتراضها على وجود مباحثات غير رسمية في اجتماع الملتقى مما يسبب عدم وجود شفافية، متوقعة حدوث صفقة لتأجيل الانتخابات الرئاسية.

لنقي، وفي تصريحات متلفزة، قالت: “بالأمس، لم يشهد جلسة مسائية لملتقى الحوار ولم تستأنف المباحثات وتم إنهاء المباحثات الرسمية المبثة على الهواء مباشرة في الساعة الثانية، وطُلب من أعضاء الملتقى أن ينطلقوا في مباحثات غير رسمية”، بحسب قولها.

وتابعت: “سجلت أعتراضي الشخصي على هذا النهج لأنه لن يكون هناك شفافية وتكافؤ فرص، وسيكون هناك عقد لصفقات أنا أصفها بأنها مشبوهة”، بحسب قولها.

واستكملت: “يفترض أن تكون هناك قيادة لبعثة الأمم المتحدة ليس فقط في تيسير الجلسات بل يفترض أن تكون هناك وساطة يفترض أنها موجهة بمبادئ عامة موجودة ومعروفة نشرت قبل عدة سنوات”، بحسب قولها.

وأردفت: “ما نراه اليوم هو اختفاء وانعدام لقيادة بعثة الأمم المتحدة في الوساطة وتيسير هذه الجلسات وهو ما سيكرس إلى نتائج وخيمة”، بحسب قولها.

وأشارت إلى أنه “أول الأمس بدأت الجلسة دون مشاركة التوصيات التي أدرجت في الأيام الأخيرة قبل انعقاد الملتقى مجدداً، قائلة: “هذه المقترحات أو التوصيات التي جاءت من اللجنة الاستشارية بالخلاف لمهامها وصلاحياتها تدخلت في المضمون ووضعت نقاط لم يتم مناقشتها من قبل”، بحسب قولها.

وأضافت: “يفترض أن اللجنة الاستشارية التي تم إحيائها الآن من جديد، لأنها في السابق كانت معنية بآلية الاختيار فيفترض أنها تكون معنية بآلية التصويت، لكن الآن المشهد خطير جداً وينبئ بعرقلة في العملية الدستورية”.

واسترسلت: “للأسف هناك مسألة تذاكي ونصوص مفخخة لاسيما المادة المتعلقة بالضمانات التي لم تكن موجودة في القاعدة الدستورية التي اقترحتها اللجنة القانونية، هذه المادة تشترط أن يتم توحيد المؤسسة العسكرية قبل البدء في العملية الانتخابية”.

وأكملت: “بعد إسقاط عدة شروط التي قد تثير مخاوف العديد من الأطراف مثل شرط استقالة العسكريين قبل الترشح وشرط من سبق إدانته في جرائم حرب، هذه الشروط عند إسقاطها من شروط الترشح بمعنى أننا نغفل معايير التدقيق التي أغفلناها سابقاً في اختيارنا السلطة التنفيذية، هذا كله يكرس لسلطة الأمر الواقع”، بحسب قولها.

ولفتت إلى أنه “الآن المباحثات غير الرسمية تتجه إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية، قائلة: “ما هو أسوأ من انتخاب الرئيس يكون عبر البرلمان، لن تكون هناك أي انتخابات رئاسية بالمرة”، بحسب قولها.

واستطردت: “بل ستستمر هذه السلطة التنفيذية التي تم اختيارها عن طريق ملتقى الحوار السياسي لفترة معينة وهو ما يعني أننا سنكون في إشكال حقيقي في 24 ديسمبر”، بحسب قولها.

واستفاضت: “عندما تكون هناك مباحثات بين أطراف معينة معناها أن المستقلين سيكونون مغيبين تماماً، والمستقلين هم الذين يدافعون عن حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية”، بحسب قولها.

واستمرت في حديثها: “للأسف قرار البعثة بأنها تطلق العنان لمباحثات غير رسمية هو ما يفتح هذا المجال، لذلك يفترض أن تكون تلك المباحثات رسمية ومنقولة ومشارك فيها الجميع وهذا ما وصلناه للمنسق”، بحسب قولها.

وشددت على أن “الاتجاه واضح جدًا لعرقلة الانتخابات”، مردفة: “قد يكون هناك صفقة بين من يريد أن يعرقل الانتخابات برمتها وبين من يريد أن يعرقل الانتخابات الرئاسية”، بحسب قولها.

وتوقعت أن يتم اليوم سماع مقترح سيكون له أصوات الأكثرية بأن يكون الاتجاه نحو انتخابات برلمانية فقط ويتم انتخاب مجلس رئاسي، مُختتمة: “ما سنشهده أن السلطة التنفيذية اليوم هي تريد استمرار الأمر الواقع وتكون جزء من المشهد القادم مما يعني إشكالية كبرى في الشرعية السياسية في المشهد القادم”، بحسب قولها.

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