الشركسي: مجلسي النواب والدولة لم يضمنا الملاحظات في القاعدة الدستورية

توقع عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن يتم بنهاية اليوم الاتفاق على القاعدة الدستورية، موضحاً أن نقاط الخلاف في شروط الترشح.

الشركسي، وفي مداخلة له مع “تغطية خاصة” على قناة “فبراير”، الموالية للجماعات التكفيرية والميليشيات، قال: “ملتقى الحوار السياسي عندما أنتج خارطة الطريق تم تشكيل لجنتين، لجنة دستورية مشكلة من مجلسي النواب والدولة، ولجنة القانونية مشكلة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي”، بحسب قوله.

وشرح أن اللجنة الدستورية باشرت أعمالها في الغردقة واجتمعت المرة الأولى والمرة الثانية واتفقت على الاستفتاء، مكملاً: “اشترطت في اتفاقها أن هذه المخرجات لا تعتمد إلا باعتماد من مجلسي النواب والدولة وللأسف إلى يومنا هذا لم يتم الاعتماد من مجلس النواب”، بحسب قوله.

وأكمل: “بالتالي انتهت المدة الزمنية الممنوحة للجنة الدستورية ولم تنجح في تمرير الاستفتاء على الدستور وعلى هذا الأساس وبنص الخارطة انتقل الأمر إلى اللجنة القانونية، التي عقدت 22 جلسة عبر الزووم ولقاء في تونس قامت خلاله بالمناقشة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وأنتجتها”، بحسب قوله.

واستطرد: “التقى ملتقى الحوار السياسي في جلسة عبر الزووم وناقش وأعطى ملاحظات على القاعدة الدستورية ومررها إلى مجلسي النواب والدولة وأعطاهما مهلة 21 يوما للنظر فيها”، بحسب قوله.

وأردف: “كالعادة لم ينظر مجلسي النواب والدولة إلى القاعدة الدستورية لم يضمنا الملاحظات في القاعدة الدستورية ولم يعتمداها ورجع الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي”، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه “قبل عقد جلسة ملتقى الحوار السياسي في جنيف اجتمعت اللجنة الاستشارية ورسمت خريطة لمخاوف الأطراف وتم تقديم عدة مقترحات”، بحسب قوله.

واستكمل: “كل ما يتم تداوله الآن هو جملة من المقترحات المقدمة من عدة أشخاص حيث هناك أكثر من 6 مقترحات مقدمة وعلى رأسها مقترح القاعدة الدستورية المقدم من اللجنة القانونية وما يتم تداوله من اللجنة الاستشارية هو ليس مقترح لقاعدة دستورية إنما هو رسم لخارطة المخاوف ومحاولة لإيجاد صيغ توافقية إلى حد ما”، بحسب قوله.

وتناول اجتماع ملتقى الحوار الذي تم بالأمس وأول أمس، قائلاً: “هناك أشياء عدلت وهناك أشياء يتم تعديلها وهناك أشياء سيتم تعديلها، فمن نقاط الخلاف حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هل تكون الانتخابات الرئاسية مباشرة أم غير مباشرة ومتزامنة أم لا، هناك حالة من القبول بأن تكون هناك انتخابات رئاسية مباشرة”، بحسب قوله.

واستدرك: “لكن من يريد انتخابات رئاسية مباشرة يريد ضمانات حقيقية فيما يتعلق بمنصب القائد الأعلى، لأنه سيكون هناك فائز واحد بالتالي كل طرف متخوف من أن يكون خصمه هو من يفوز بالانتخابات الرئاسية وبالتالي يحتاجون لضمان فيما يخص القائد الأعلى”، بحسب قوله.

وواصل: “تم الاتفاق إلى حد ما، والاتفاقات الكلامية لابد أن تكون مكتوبة لكي نعتمد هذا الاتفاق فتم الحديث عن مجلس أمن قومي يصادق على قرارات القائد الأعلى للجيش وهذه جملة من الأشياء التي نستطيع القول أنه تم الاتفاق عليها ولكن لا نستطيع أن نقول أن الاتفاق هو اتفاق كامل وتم تمريره”، بحسب قوله.

وتحدث عن أن “ترشح العسكريين لمنصب الرئاسة حالياً في طور النقاش والحل، لأن العسكري يجب أن يقدم استقالته قبل الترشح، لافتاً إلى أن الصيغة التي سيتم إنتاجها ستكون إلى حد ما مرضية وتحافظ على مدنية الدولة ولا تستدعي أي تجربة ديكتاتورية أخرى”، بحسب قوله.

وبيّن أن “في جلسة اليوم سيكون هناك انتظار للمقترحات وأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستطلب من كل 15 شخص لديهم مقترح أن يتقدموا به وفي نهاية تقديم كل هذه المقترحات ستصاغ المقترحات القريب من بعضها في مقترح واحد”، بحسب قوله.

وكشف عن أنه “هناك تطلع مع نهاية اليوم إلى أن يكون هناك مقترح واحد من جملة من المقترحات المطروحة يحافظ قدر الإمكان على شكل الدولة المراد والذهاب بها إلى انتخابات تنزع أسباب الحرب”، بحسب قوله.

وعقب بأن “هناك تنازع على الشرعية في ليبيا وهذا ما يسبب الحرب وليس من المنطقي السير إلى انتخابات توفر أسباب الحرب”، مستطرداً: “نحن نريد نزع أسباب الحرب من خلال الانتخابات”، بحسب قوله.

وحول إمكانية الوصول إلى قاعدة دستورية في هذا الوقت الوجيز حتى 1 يوليو، أجاب “بنعم وأنه يمكن الاتفاق لأن نقطة الخلاف أصبحت معروفة وأنها في شروط الترشح، وأنه مع نهاية اليوم يكون تم الفصل فيها، مكرراً أنه يتوقع أن يتم إنجاز القاعدة الدستورية”، بحسب قوله.

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