راديو فرنسا: بيان الرئاسي للدبيبة حول تسمية وزير الدفاع إنذار وتهديد

أكدت إذاعة “راديو فرنسا الدولي” أن لهجة الخطاب الموجه من المجلس الرئاسي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بالإسراع في تعيين وزير للدفاع، يحمل في طياته تهديداً بأن الأمر سيترك للمجلس الرئاسي لتسمية الوزير إذا لم يحضر الدبيبة الاجتماع المحدد من قبل “الرئاسي”، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.

وأفادت إذاعة “راديو فرنسا الدولي”، في تقرير لها، بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وجه دعوه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، يوم الإثنين الماضي، يطالبه فيها بحضور اجتماع يوم الأحد المقبل، للتشاور في مسألة تسمية وزير الدفاع، المنصب الشاغر منذ إعلان حكومة الوحدة المؤقتة بسبب طبيعته الحساسة، مبينة أن طرفي الصراع الليبي يريد كل منهما تولى هذا المنصب.

ورأت أن خطاب “الرئاسي” يمثل إنذارا لم يرد عليه الدبيبة بعد، والذي اتهم -قبل هذه الأزمة- دولة أجنبية لم يُسمها بممارسة ضغوط لتعيين شخص معين في هذا المنصب، مضيفة أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 دعت أيضا للإسراع في هذا التعيين من أجل التمكن من إعادة توحيد المؤسسة العسكرية، وطالبت مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها.

وذكّرت الإذاعة الفرنسية بالباب الخامس في السلطة التنفيذية الموحدة الواردة بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي، قائلة: “بحسب الاتفاقية السياسية، فإن الأمر متروك لرئيس الوزراء لتعيين أعضاء الحكومة بالتشاور مع المجلس الرئاسي، الذي يعتبر أعلى سلطة توجه القوات المسلحة”.

ووفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، يتولى رئيس الحكومة اختيار الوزراء باستثناء حقيبتي الدفاع والخارجية تكونان بالتشاور بين “الرئاسي” ورئيس الحكومة الذي تقلد منصب وزيرا الدفاع مؤقتا لتعزر اختيار شخصية توافقية للمنصب الرفيع.

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