الوافي: مشكلة الكهرباء في الجنوب ممتدة منذ نحو 12 عاما حتى الآن

قال المسؤول الإعلامي ببلدية سبها، أسامة الوافي، إن مشكلة الكهرباء ممتدة منذ نحو 12 عاما حتى الآن.

الوافي، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “عملت الحكومة على حل الأزمة من خلال وجود محطة أوباري الغازية بقوة 6 ميغا، وهي تستطيع تغذية المنطقة كلها، إلا أن العائق وراء عدم تشغليها هو تعرض مهندسيها الأجانب منذ فترة للاختطاف؛ مما أدى إلى عدم استكمالها حتى الآن، وأصبح الجنوب الليبي على سبيل المثال يعاني الأمرين من انقطاع الكهرباء”.

ولفت إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء في الجنوب الذي يضم 16 بلدية، “في تحسن مستمر مقارنة بالسنوات السابقة”.

وتابع: “الكهرباء كان يمكن أن تنقطع لمدة 12 يوما متتاليا قبل تفعيل عمل محطة أوباري على يد شركة ألمانية، وبالقياس بالماضي فإن عملية الانقطاع الآن أقل بكثير”.

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