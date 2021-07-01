ورفع المحتجون لافتات تعبر عن معاناتهم، منها “مرضانا يعانون الأمرين”، و”درجة الحرارة 50 والكهرباء وين؟”، و”يكفينا معاناة يا ناس الكهرباء”.

وطالب المحتجون بعدالة توزيع طرح الأحمال على المدن، خاصة وأن مشكلة الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة انعكسا بالسلب على الإنتاج الزراعي والغذائي أيضا في بلدية العزيزية، بخلاف التأثير المعلوم على المستشفيات.

وبحسب تصريحات عدد من الليبيين الغاضبين لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن انقطاع الكهرباء في العاصمة طرابلس نفسها قد يستمر لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا، وفي مدينة بنغازي قد يصل لمدة تزيد عن 5 ساعات يومية.

وتضاعف أزمة انقطاع الكهرباء، حسب المحتجين، من معاناة الليبيين في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وانعدام فرص استخدام أجهزة التكييف.