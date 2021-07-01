لنقي: اليوم سيتم التصويت بملتقى الحوار على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات

وأوضحت لنقي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، حول التصويت على القاعدة الدستورية: “سيتم التصويت على القاعدة الدستورية غدا، هناك مقترحات لكن من المفترض حسم كل شيء غدا”، مشيرة إلى أن اجتماعات اليوم لن تتأجل بعد ثبوت إصابة أحد أعضاء الملتقى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأنه سيتم تأخيرها فقط.