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لنقي: اليوم سيتم التصويت بملتقى الحوار على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي زهراء لنقي، الأربعاء، إن أعضاء الملتقى سيصوتون غدا خلال الاجتماعات في جنيف على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

 وأوضحت لنقي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، حول التصويت على القاعدة الدستورية: “سيتم التصويت على القاعدة الدستورية غدا، هناك مقترحات لكن من المفترض حسم كل شيء غدا”، مشيرة إلى أن اجتماعات اليوم لن تتأجل بعد ثبوت إصابة أحد أعضاء الملتقى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وأنه سيتم تأخيرها فقط.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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