أوحيدة: عدم تمرير الميزانية أمر متفق عليه إلا بشروط من ضمنها تغيير المناصب السيادية

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أنه “منذ فترة لا يحضر جلسات مجلس النواب ولم يحضر الجلسة الأخيرة”، مستدركاً أنه “بخصوص جلستي المجلس الأمس وأول الأمس فلا جديد فيهما عن الميزانية ولا المناصب السيادية”، بحسب قوله.

أوحيدة، وفي مداخلة عبر تغطية خاصة على قناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء الإخواني، أوضح “أنه مع قرار مجلس النواب بعدم تمرير الميزانية وعدم اعتمادها للأسباب المعروفة وهي أن هذه الحكومة لم تقم عندما طُلب منها بتخفيض الميزانية وتحديد أولوياتها وتوضيح برنامجها فيما يتعلق بخارطة الطريق”، بحسب قوله.

وبيّن أن “عدم تمرير الميزانية أمر متفق عليه بين كثير من النواب إلا بشروط من ضمنها تغيير المناصب السيادية ليتسنى لمجلس النواب متابعة الميزانية ولضمان عدم ضياعها، مضيفًا: “هذا شيء متفق عليه ولن تمر لهذه الحكومة ميزانية بهذا الشكل”، بحسب قوله.

وأكمل: “طلب النواب في الجلسة السابق أن يَمثُل رئيس الحكومة أمام مجلس النواب لمسائلته في بعض الأمور ولكن للأسف أعتذر، فلذلك لم يناقش موضوع الميزانية”، بحسب قوله.

وكرر أن “الميزانية لن تمر بهذا الشكل وأن المواضيع ستتأزم أكثر مع الحكومة”، لافتاً أن “جلسة المجلس كانت شبه عادية وتم فيها نقاش أمور على قدر من الأهمية حسب تصريح الناطق الرسمي لمجلس النواب”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “من أتى بحكومة الوحدة المؤقتة هي لجنة الحوار وأنها لجنة كانت حولها الكثير من الشبهات وصرحت عدة جهات أنه كان هناك رشاوى قُدمت للتصويت لهذه الحكومة”، مكملاً: “كلاً مسؤول عما يقوم به وأعتقد أنه لن يفلت أحد من العقاب، وفي يوم ما من أخطأ أو أخذ رشوة أو ارتكب جريمة في حق ليبيا والليبيين لن يفلت من العقاب”، بحسب قوله.

وفيما يخص القاعدة الدستورية، أجاب أوحيدة بأن “الآن الكرة في مرمى لجنة الحوار”، مردفاً: “ننتظر ما ينتج عنهم الآن وأعتقد أيضاً أنهم لن يتفقوا”، بحسب قوله.

واسترسل: “مجلس النواب لديه قرار مسبق، صرح به رئيسه وأيده كثيرون، وأنهم إذا لم يتفقوا في لجنة الحوار سيكون هناك لمجلس النواب شأن فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية ونحن ننتظر الجلسات القادمة وما سينتج عن لجنة الحوار”، بحسب قوله.

واستكمل: “أعتقد أن مجلس النواب فيما يتعلق بالاستفتاء على مسودة الدستور صدر قراره وموافق على الاستفتاء عليها وأيضاً لديه خيارات أخرى وهي مخرجات فبراير”، بحسب قوله.

ورأى أن “الانتخابات من الصعب أن تجرى في موعدها بحكم ما هو واضح الآن”، مضيفاً:”فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية فالمنطق والعقل يقول أنه يفترض أن تتم هذه الاتفاقات وفق مسودة الدستور التي تم إعدادها من قِبَل لجنة منتخبة فعلاً ويجب أن يتم الاستفتاء على هذه المسودة”، بحسب قوله.

وواصل: “عام 2019م وافق مجلس النواب على وضع قانون الاستفتاء وأحال ذلك إلى المفوضية ولكن من عطل ذلك هو مجلس الدولة، والآن الكل راهن على لجنة الـ75 ولكنها الآن هي أسوء ما يكون في هذا الخيار فلن يتفقوا على قاعدة دستورية تكون منصفة”، بحسب قوله.

وعبر عن أن “من هم في لجنة الـ75 لا يمثلون إلا قليل من المكونات الليبية، وأنهم يسيرون بطريقة “تنازل لي وأتنازل لك” لكي يمرروا قاعدة دستورية “لن تقبل”، بحسب قوله.

ورأى في ختام حديثه، أن “العقل والمنطق يقول أنه إذا كان يراد الاتفاق على قاعدة دستورية فلا يوجد إلا الدستور المعطل دستور 51 لفترة معينة أو يتم الاستفتاء”، بحسب قوله.

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