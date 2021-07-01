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عبدالعزيز السويحلي: عندما تشعر بضيق مع أي أزمة تذكر أنك في بلدٍ ثار على “أكبر طاغية”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أثنى عبدالعزيز السويحلي مدون من مصراتة، على أحداث فبراير معتبرًا أنه بسببها تم الخروج والإنتقام من “أكبر طاغية” في إشارة للزعيم الراحل معمر القذافي الذي وصفه أيضًا بـ “المجرم”. على حد قوله، مقللاً في ذات الوقت من الأزمات  المعيشية التي  تعصف حاليا بالمواطن الليبي، ووقوف الدولة الليبية على شفا الانهيار الكامل.

وقال “السويحلي” أحد أتباع المفتي المعزول الصادق الغرياني، في منشور عبر حسابه على فيسبوك،  “عندما تشعر بضيق شديد مع أي أزمة فتذكر أنك في بلد ثارت على أكبر طاغية وأكبر مجرم وأنها رمته كالكلب في حفرة لا يعلم مكانها إلا الله”، مردفًا “فبراير وإن طال الألم”، بحسب تعبيره.

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طاغية عبدالعزيز السويحلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ارجي الشاهي ارجي الشاهي ،، باين عليك امصطربة بيك الغوله .. عندما تتزبر عليك تدكر انك وخرت ع الخازوق ابروحك

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  • العبرة بالنتائج ياسيد السويحلي ..هاهو بعد 11 سنة من النكبة التي تسميها ثورة وهي مؤامرة دولية أنظر الي حال الوطن والمواطن…دولة منهارة و ممزقة و مواطن محطم مهان وأقلية أستفادت بالسرقة والابتزاز والنهب والسطو وهي التي تطبل و تزمر الآن خوفا من ان تفقد مزاياها ومنفعتها…مواطن يعاني من كل شيء وفقد أبسط مقومات الحياة و وطن حدوده مستباحة ومفتوحة لكل من هب و دب …لا أقول ان نظام القذافي كان مثاليا و رائعا …النظام السابق له اخطاء و تجاوزات وسرقات ولكن بالمقارنة فأن الحدود كانت آمنة والمواطن آمن ومؤسسات الدولة واحدة وجيش واحد و وزارات واحدة ولكن أنظر حالنا الآن …لا نملك الا الدعاء ان يخلصنا الله من نتائج هذه النكبة والتي نزلت علينا كعقاب آلهي ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب فيه………..

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  • الطعم الزبده والشكر للترفاس فالكل يعلم أن من اقتلع نظام القذافي هو حلف الناتو بعدما أصبح القذافي لخطبه التحريضية للأفارقه بضرورة الخروج من تحت عباءة فرنسا ولابد أن يكون هناك حلف الافارقه مع بعضهم وقدم مقترح الولايات المتحده الافريقيه ودينار افريقيا الذهبي وغيره استفزازات القذافي للغرب عموما فقرروا إزاله نظامه من الوجود وفجأه وبكل صفاقه خرج علينا كذابون علي ظهر أمجاد الغير متسلقون وقالوا نحن قمنا بثورة فبراير وازحنا الطاغيه ما أصح وجودكم امتنعوا عن الكذب في العصر لأن كل الموجودين عاصروا وشافوا بعيونهم حرب حلف الناتو لأقتلاع نظام معمر ولكن بعد مئه عام ممكن تكذبوا علي الحاضرين ٱنذاك بعد أن يموتوا من حضر ورأي بعينه ثورة 19 مارس 2011 التي قادها ساركوزي وأقتلعت نظام القذافي فالكذب علي أي حادثه بعد مرور مئة عام عليها قد ينجح نجاح جزئي كتلك الحادثه التي أودت بحياة رمضان السويحلي في زمنه أي قبل مئة عام كانت الناس تعرف أنه قاطع طريق وارهابي وقاتل وعميل لايطاليا وحارب الليبيين وهو في صف ايطاليا فلم يكن مجاهد ولم يكن شهيد بل نحر نحرا كما ينحر البعير علي يد شخص عادي انقذ عليه وهو ٱسير مستسلم ليخرج علينا بعد مئة عام من يرسم صورته علي دبابات ويكتب تحت المجاهد الشهيد البطل رمضان فمن لم يقرأ التاريخ وخاصه ارشيف ايطاليا وهو الاصدق ظن أن السويحلي كان مجاهد حقا فلو كان السويحلي مجاهد حقا معناها حتي ثورة فبراير تكون حقا هي من اقتلعت نظام القذافي

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  • خرررف يا مصراتي يا متخلف يا حمار يجب على المصاريت الصمت لا تتكلمون يا همج يا شلفط يا كلب انت وايه مصاريت حمير انذال كلاب مجرمين سراق اوساخ سلالة الاتراك الانجاس حيوانات خوارج عبيد كلاب الدبيبة المصراتي الحقير اكبر سارق في ليبيا اخخخ ت فواااا على دين ملة المصاريت سلالة الاتراك الانجاس

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  • لا وجود لطاغية الا في اوهامك انت وامتالك . وانتم اقلية قليلة . ما حدث عام 2011 ليس ثورة من الشعب . يا غبي امتى تفهم بالله ؟ الغربيين صرحو اكثر من مرة بان الامر هو مخطط غربي نفده ليبيين من نوعيتك يا مريض . لا توجد تورة . والتوار اقل من 10% من الناس . 90% لا يرون فيه طاغية يحب يطيحو بيه باي شكل . اما انتم جندكم الغرب لها العمل هذا ودمرتم بلادكم وقتلتم اهلكم . وشردتم خوتكم . وما زلتم في غيكم يا ضالين .

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  • العبرة بالنهاية ياكلاب النار فالقذافى كان وطنيا رفع راس الشعب الليبى فى كل مكان اما الان فيرى الذل والهوان بخيانة حريم السلطان لدرجة ان حمار مثل اكار يدخل المطار بدون اذن بينما الحداد يدخل مطار بلده باذن من المحتل التركى فاكبر طاغية الان هو اردوغان سلطان الدعارة العميل الصعيونى الحقير والعبرة بالمصير يوم القيامة وليس بالدنيا الفانية وبالرجوع للقرأن والسنة وفتاوى الازهر الشريف وعيئة كبار العلماء فانتم اولاد حرام حيث حرموا الانضمام لعصابة الاخوان الارهابية .
    والعبرة بنهايتكم فى الاخرة ياشر خلق الله خوارج العصر فانتم كلاب النار مع الدجال الاعور الغريانى عميل الصهاينة الذى يدعى انه تعلم الاسلام على يد يهودى .
    اما القذافى فبنص عدة احاديث صحيحة من اهل الجنة لانه قتل على يد شر خلق الله من الخوارج والحديث يقول ..طوبى لمن قتلهم او قتلوه .فرغم انه عاش متكبرا والنار مثوى المتكبرين لذلك اراد الله ان يطهره من الكبر وخزعبلات ملك ملوك افريقيا بان بموت شبه عارى ويتلاعب كلاب النار بجثته ليكون عبرة فى الدنيا لمن يتكبر ولكن الله اراد له حسن الخاتمة ودخول الجنة .
    اما كلبكم الكبير ياحقير الذى تعبدوه من دون الله ربكم الاعمى مرشد عام الاخوان فهو الان من الصاغرين 8 سنوات فى السجن مع كبار كهنته واصنام مكتب الارشاد ليكون عبرة لعبدت الشيطان مرشد الاخوان من كلاب النار امثالم ياابوسحلول

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  • فعَملَ بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ ، فَماتَ فدخلَها .
    الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند
    الصفحة أو الرقم: 1581 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

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    أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التَقَى هو والمُشْرِكُونَ، فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَسْكَرِهِ، ومَالَ الآخَرُونَ إلى عَسْكَرِهِمْ، وفي أَصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ لا يَدَعُ لهمْ شَاذَّةً ولَا فَاذَّةً، إلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بسَيْفِهِ، فَقالَ: ما أَجْزَأَ مِنَّا اليومَ أَحَدٌ كما أَجْزَأَ فُلَانٌ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمَا إنَّه مِن أَهْلِ النَّارِ. فَقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ، قالَ: فَخَرَجَ معهُ؛ كُلَّما وقَفَ وقَفَ معهُ، وإذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ معهُ، قالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بالأرْضِ، وذُبَابَهُ بيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ علَى سَيْفِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَشْهَدُ أنَّكَ رَسولُ اللَّهِ. قالَ: وما ذَاكَ؟ قالَ: الرَّجُلُ الذي ذَكَرْتَ آنِفًا أنَّهُ مِن أَهْلِ النَّارِ، فأعْظَمَ النَّاسُ ذلكَ، فَقُلتُ: أَنَا لَكُمْ به، فَخَرَجْتُ في طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ في الأرْضِ، وذُبَابَهُ بيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عليه فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ -فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ- وهو مِن أَهْلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ -فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ- وهو مِن أَهْلِ الجَنَّةِ.
    الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
    الصفحة أو الرقم: 2898 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
    حُسْنُ الخاتِمةِ مِن تَوفيقِ اللهِ سُبحانَه وتعالَى لِلعَبدِ، وهي ثَمَرةٌ لِجِهادِ الظَّاهِرِ والباطِنِ في طاعةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وسُوءُ الخاتِمةِ مِن خِذلانِ اللهِ لِلعَبدِ، وهي ثَمَرةُ التَّفريطِ في طاعةِ اللهِ، وتَرْكِ إخضاعِ القُلوبِ والجَوارِحِ له سُبحانَه.
    وفي هذا الحَديثِ يَحكي سَهلُ بنُ سَعدٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الْتَقى هو والمُشرِكونَ، فاقتَتَلوا، فلَمَّا رَجَعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَسكَرِه بَعدَ فَراغِ القِتالِ في ذلك اليَومِ، ورَجَعَ الآخَرونَ إلى عَسكَرِهم، وفي أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ اسمُه قُزْمانُ، لا يَدَعُ لِلمُشرِكينَ «شاذَّةً ولا فاذَّةً إلَّا اتَّبَعَها يَضرِبُهَا بسَيفِه»؛ إذْ كان شُجاعًا، لا يَلقاه أحَدٌ إلَّا قَتَلَه؛ لِقُوَّتِه وشَجاعَتِه، والشاذَّةُ في الأصْلِ هي التي كانَتْ في القَومِ ثم شَذَّتْ منهم، والفاذَّةُ مَن لم يَختَلِطْ معهم أصْلًا. فتحَدَّثَ النَّاسُ بشَجاعةِ هذا الفارِسِ، فقالوا: «ما أجْزَأ» -أي: ما أغنَى- مِنَّا اليَومَ أحَدٌ كما أجْزَأ فُلانٌ. فبَيَّنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بوَحْيٍ مِنَ اللهِ أنَّه مِن أهلِ النَّارِ.
    فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ -وهو أكثَمُ بنُ أبي الجَوْنِ الخُزاعيُّ رَضيَ اللهُ عنه-: أنا صاحِبُه، أي: أصحَبُه وأُلازِمُه؛ لِأنظُرَ السَّبَبَ الذي يَصيرُ به مِن أهلِ النَّارِ؛ فإنَّ فِعلَه في الظَّاهِرِ خَيرٌ وفَلاحٌ، وقد أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مِن أهلِ النَّارِ.
    فيَحكي هذا الرَّجُلُ أنَّه خَرَجَ معه وراقَبَه، فكُلَّما وَقَفَ وَقَفَ معه، وإذا أسْرَعَ أسْرَعَ معه، قال: فجُرِحَ الرَّجُلُ جُرحًا شَديدًا، فاستَعجَلَ به المَوتَ، فوَضَعَ نَصْلَ سَيفِه في الأرضِ «وذُبابَه» -أي: طَرَفَه الذي يَضرِبُ به- بيْنَ ثَدْيَيْه -تَثنيةُ ثَدْيٍ-، ثم تَحامَلَ، أي: مالَ على سَيفِه، فقَتَلَ نَفْسَه، فذَهَبَ الرَّجُلُ المُصاحِبُ له إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أشهَدُ أنَّكَ رَسولُ اللهِ. فسَأَلَه: وما ذاكَ؟ فأجابَه: الرَّجُلُ الذي ذَكَرتَ أنَّه مِن أهلِ النَّارِ، فأعظَمَ النَّاسُ ذلك، أي: كَبُرَ عليهم ذلك، فقُلتُ: أنا لكمْ به. فخَرَجتُ في طَلَبِه، فذَكَرَ ما حَدَثَ.
    واستُشكِلَ القَطعُ بكَونِه مِن أهلِ النَّارِ بمُجَرَّدِ عِصيانِه بقَتْلِ نَفْسِه، والمُؤمِنُ لا يَكفُرُ بالمَعصيةِ. وأُجيبَ باحتِمالِ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَلِمَ بالوَحْيِ أنَّه ليس مُؤمِنًا، وإنَّما هو مُنافِقٌ، أو أنَّه سيَرتَدُّ ويَستَحِلُّ قَتْلَ نَفْسِه.
    فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِندَ ذلك: إنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلُ عَمَلَ أهلِ الجَنَّةِ، كالطَّاعاتِ وأعمالِ البِرِّ ونَحوِها، وقَولُه: «فيما يَبدو لِلناسِ»، أي: ظاهرُ هذا العَمَلِ أنَّ صاحبَه سَيَكونُ مِن أهْلِ الجنَّةِ، وحَقيقَتُه غَيرُ ذلك، وهي كَونُه مُرائيًا ونَحوَ ذلك، فمِثلُ هذا الرَّجُلِ يَكونُ مِن أهلِ النَّارِ، وإلَّا فلو كان عَمَلًا صالِحًا مَقبولًا على حَقيقَتِه، وأحَبَّه اللهُ ورَضِيَه، لم يُبطِلْه عليه، ومِثلُه الذي يَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النارِ، كالمَعاصي والتَّقصيرِ في العِباداتِ ونَحوِ ذلك، وهذا فيما يَظهَرُ لِلنَّاسِ، وهو عِندَ اللهِ مِن أهلِ الجَنَّةِ، كأنْ يُوَفِّقَه لِلطَّاعاتِ وحُسنِ التَّوبةِ في خاتِمةِ حَياتِه.
    وفي الحَديثِ: التَّحذيرُ مِن الِاغتِرارِ بالأعمالِ، وأنَّه يَنبَغي لِلعَبدِ ألَّا يَتَّكِلَ عليها، وألَّا يَركَنَ إليها؛ مَخافةَ انقِلابَ الحالِ.
    وفيه: أنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَنظُرُ لِلقُلوبِ والخَفايا، ويُؤاخِذُ العَبدَ على ذلك.

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