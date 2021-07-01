عبدالعزيز السويحلي: عندما تشعر بضيق مع أي أزمة تذكر أنك في بلدٍ ثار على “أكبر طاغية”

أثنى عبدالعزيز السويحلي مدون من مصراتة، على أحداث فبراير معتبرًا أنه بسببها تم الخروج والإنتقام من “أكبر طاغية” في إشارة للزعيم الراحل معمر القذافي الذي وصفه أيضًا بـ “المجرم”. على حد قوله، مقللاً في ذات الوقت من الأزمات المعيشية التي تعصف حاليا بالمواطن الليبي، ووقوف الدولة الليبية على شفا الانهيار الكامل.
وقال “السويحلي” أحد أتباع المفتي المعزول الصادق الغرياني، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “عندما تشعر بضيق شديد مع أي أزمة فتذكر أنك في بلد ثارت على أكبر طاغية وأكبر مجرم وأنها رمته كالكلب في حفرة لا يعلم مكانها إلا الله”، مردفًا “فبراير وإن طال الألم”، بحسب تعبيره.
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