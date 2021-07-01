عبدالعزيز السويحلي: عندما تشعر بضيق مع أي أزمة تذكر أنك في بلدٍ ثار على “أكبر طاغية”

أثنى عبدالعزيز السويحلي مدون من مصراتة، على أحداث فبراير معتبرًا أنه بسببها تم الخروج والإنتقام من “أكبر طاغية” في إشارة للزعيم الراحل معمر القذافي الذي وصفه أيضًا بـ “المجرم”. على حد قوله، مقللاً في ذات الوقت من الأزمات المعيشية التي تعصف حاليا بالمواطن الليبي، ووقوف الدولة الليبية على شفا الانهيار الكامل.

وقال “السويحلي” أحد أتباع المفتي المعزول الصادق الغرياني، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “عندما تشعر بضيق شديد مع أي أزمة فتذكر أنك في بلد ثارت على أكبر طاغية وأكبر مجرم وأنها رمته كالكلب في حفرة لا يعلم مكانها إلا الله”، مردفًا “فبراير وإن طال الألم”، بحسب تعبيره.