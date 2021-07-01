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آمال بوقعيقيص: غابت “ستيفاني”.. فتبدّد الحوار

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضحت عضو ملتقى الحوار السياسي المنعقد حاليًا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، آمال بوقعيقيص، أن غياب المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، ستيفاني وليامز؛ كان له دور سلبي.

وكتبت آمال بوقعيقيص عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيس بوك” أن “ستيفاني” غابت؛ فتبدد الحوار ، وفي جلسة المساء انسحب الفريق البرقاوي مجتمعًا لغياب المعايير في التعاطي مع مقترحات الحلول، وبعد تهديدنا بعقوبات المعرقلين؛ جاء ردنا بأننا نحن من سيقدم الشكوى مجتمعين ضد عدم احترام البعثة لمنهجية العمل؛ فتم التراجع عن التهديد والهدنة والدعوة للالتئام مُجدّدًا.

حديث “آمال”؛ يأتي في وقت تعمل فيه اللجنة الفنية داخل البعثة على المواءمة بين المقترحات التي تم تقديمها من قبل أعضاء ملتقى الحوار، يوم أمس؛ للخروج بصيغة واحدة حول القاعدة الدستورية قبل عرضها على مجلس النواب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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