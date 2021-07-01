موسكو: “الناتو” تسبّب في تدمير الدولة الليبية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحاته للصحفيين بعد محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا بجنوب تركيا، عن قناعته بأن الشعب الليبي يجب أن يستعيد سيطرته على مقاليد الأمور في بلاده.

واتهم “لافروف” حلف شمال الأطلسي “الناتو” بأنه كان وراء تدمير الدولة الليبية بسبب تدخله وسياساته في ليبيا منذ عام 2011.

وعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو اجتماعًا ثنائيًا في أنطاليا يوم الأربعاء 30 يونيو.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية ، بما في ذلك الوضع في القوقاز والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وأوكرانيا وآسيا الوسطى وشرق البحر المتوسط ومنطقة البحر الأسود.

وحرص الوزيران على التركيز بشكل خاص، على تطورات الأزمة الليبية ، مع استعراض مبادرات السياسة الخارجية لموسكو وأنقرة بشأن التسوية الشاملة في البلاد.

وقال “لافروف”: الناتو عندما تدخل في ليبيا ساهم في تدمير الدولة، لكن من اللازم الآن أن يتم احتواء كافة الأطراف الليبية للانخراط في العملية السياسية، ويدخل ضمن ذلك قيادة الجيش الوطني.

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