“سلوى الدغيلي” تشكك في تمسك البعثة الأممية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

اعتبرت مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة / جنيف السابقة وعضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، أن “مقترح وجود غرفة ثانية للبرلمان بطرابلس دسترة للانقسام الحالي.

وقالت «الدغيلي»، “عميد كلية القانون جامعة بنغازي” في تغريدة على “تويتر”: إن “المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار بغرفة ثانية للبرلمان مقرها طرابلس هو دسترة للانقسام الحالي للسلطة التشريعية بين مجلس نواب بنغازي ومجلس الدولة في طرابلس”.

وتابعت؛ أن “مقترح اللجنة الإستشارية وغيره من المقترحات الموازية للقاعدة الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار يثير التساؤل عن جدية البعثة الأممية نفسها في التمسك بتاريخ 24 ديسمبر لإجراء الإنتخابات القادمة”.