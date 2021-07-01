الدغيلي: هناك تساؤل حول جدية البعثة في التمسك بموعد الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قالت، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة سلوى الدغيلي، أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية وضرورة خروج المرتزقة قبل الانتخابات في 24 ديسمبر، “كلمة حق يراد بها باطل”.

وفي تدوينة لها عبر صفحتها بـ تويتر قالت عضو اللجنة القانونية، أن مقترح اللجنة الاستشارية وغيره من المقترحات الموازية للقاعدة الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار يثير التساؤل عن جدية البعثة الأممية نفسها في التمسك بتاريخ 24ديسمبر لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأوضحت الدغيلي أن المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار بغرفة ثانية للبرلمان مقرها طرابلس هو دسترة للانقسام الحالي للسلطة التشريعية بين مجلس نواب بنغازي ومجلس الدولة في طرابلس.