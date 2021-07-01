أبو جناح وصنع الله يبحثان سبل إيصال الوقود والخدمات إلى أهالي الجنوب

ليبيا – زار رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مقر مؤسسة النفط في طرابلس للقاء رئيسها مصطفى صنع الله والاطلاع على سبل التنسيق المشترك.

وأشار بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد إلى مناقشة أبو جناح وصنع الله سبل دعم وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة الجنوبية، فيما أشاد الأول بجهود الأخيرة في منطقة إدري، في وقت تم فيه التطرق لإعادة النظر والترتيبات اللازمة لمحطات توزيع الوقود بالمنطقة.

وتباحث الجانبان حول سبل ضمان إيصال الوقود إلى مستحقيه بالصورة المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أقرب وقت ممكن، مع الإشادة بآلية التوزيع في كل من بلديتي وادي الشاطئ والبوانيس، فيما ثمن صنع الله الجهود الحثيثة لحكومة الوحدة الوطنية لاعتماد الميزانية العامة.

وتابع صنع الله: إن هذا الاعتماد يعني استمرار عمليات إنتاج النفط والغاز الممول الرئيس للاقتصاد الوطني والمصدر شبه الوحيد للدخل في ليبيا. مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع أبو جناح لتحقيق الأهداف المتمثلة بتذليل الصعاب الحائلة دون تقديم أفضل الخدمات للمناطق المجاورة للعمليات النفطية في الجنوب.

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