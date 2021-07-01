وزير الشباب يؤكد أهمية الحركة الكشفية في صقل مهارات الشباب

قام وزير الشباب “فتح الله الزني” أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لمقر مفوضية المرج للكشافة والمرشدات.

واطلع الوزير خلال الزيارة على المناشط التي نفذتها المفوضية سابقاً والبرامج التي تعتزم تنظيمها إضافة للتعرف على حالة البنية التحتية بالمفوضية ومعرفة الاحتياجات اللازمة لتجهيزها حتى تقدم برامجها الموجهة للشباب على أكمل وجه، كما أكد على أهمية دور الحركة الكشفية التربوية في صقل مهارات اليافعين والشباب واحتوائهم لتوجيه قدراتهم في الطريق الصحيح والعمل على برامج تنمية مهارات الشباب وتمكينهم بما ضمن تحقيق مستهدفات خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب.