توغي لـ عبد الدايم: لا بد من الاستعانة بخبرات مصر لعودة معرض طرابلس للكتاب

ليبيا – التقت وزير الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي بوزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم على هامش زيارة الأولى إلى القاهرة.

بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة المصرية اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء جرى في إطار مشاركة توغي في فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبهدف مناقشة وسائل دعم وتعزيز التبادل الفكري والثقافي بين ليبيا ومصر.

وطالبت توغي خلال اللقاء بالاستعانة بالخبرات المصرية، بهدف تحقيق عودة الحياة إلى معرض طرابلس للكتاب، مشددة على أهمية الدور المصري في دعم المصالحة الوطنية الليبية، فضلًا عن توجيها الدعوة رسميًا إلى عبد الدايم لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

بدورها أكدت عبد الدايم قوة ومتانة العلاقات بين ليبيا ومصر والتقارب بين الثقافتين الليبية والمصرية، مشددة على استعداد الجانب المصري لتقديم الدعم الكامل للجانب الثقافي الليبي في كافة مجالات الإبداع، من خلال الاتفاق على تشكيل لجنة ثقافية وفنية مشتركة لبحث وإعداد مشروعات تبادل بين البلدين.

وأضافت عبد الدايم: إن التبادل سيكون ثقافيًا وفكريًا عبر تنظيم أسابيع ثقافية وفنية وغيرها من الأنشطة التبادلية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة والعمل على استثمار المشتركات الثقافية بين الشعبين الليبي والمصري لصنع واقع جديد، وتوحيد الرؤى التنموية وتطويعها لصالح مستقبل العلاقات وإحداث الانصهار الثقافي الفعال.

ووفقًا للبيان فقد تم في نهاية اللقاء الاتفاق بين الجانبين الليبي والمصري على حشد كافة الجهود المشتركة لنجاح التعاون المرجو بالشكل الأمثل، وبما يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين.

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