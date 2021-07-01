قديدي: الطوارق سيرفعون الغطاء الاجتماعي عن أي فرد منهم يخرج على القانون في زوارة

ليبيا – بحث عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي مع رئيس المجلس الأعلى للطوارق مولاي قديدي أوضاع النازحين من أبناء الطوارق والأحداث الأخيرة بمدينة زوارة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي في البلدية تابعته صحيفة المرصد طالب قديدي الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ببلدية زوارة باستثناء الطلبة والعمال من الإجراءات المرتقبة بشأن النازحين والعمالة الوافدة في مدينة زوارة، مبينًا إنه لا يكترث أبدًا لما ينشر من شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد قديدي أن المجلس الأعلى للطوارق يدعم خطوة المجلس البلدي والأجهزة الأمنية في زوارة، وليس لديهم أدنى شك أن هذه الخطوة ستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. متعهدًا للمسؤولين في البلدية بسحب الغطاء الاجتماعي عن الخارجين على القانون من أبناء الطوارق.

وناشد قديدي المجلس البلدي والأجهزة الأمنية بزوارة بإعطاء فرصة الاستثناء للطلبة الجامعيين ومن لديهم أعمال تفيد الطرفين كعمال مكتب خدمات النظافة من الإجراءات التي سيتم اتخادها بشأن النازحين والعمالة الوافدة، فيما أكد الجانبان عمق العلاقات والامتداد التاريخي المشترك في العرق والدين واللغة والوطن.

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