وزير الاسكان التونسي: خبرتنا في مجالات البنية التحتية في خدمة الليبيين

ليبيا – طالب وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي كمال الدوخ الشركاء الليبيين بوضع بروتوكول مشترك لتنسيق أطر تنظيمية ومؤسسية تتعلق بالاستثمار.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد، جاءت مطالبة الدوخ خلال مشاركته في ورشة عمل حول دور شركات التصميم والاستشارات في نجاح المشاريع الكبرى، التي نظمت في إطار معرض الإنشاءات الدولي الرابع المنعقد بالعاصمة طرابلس بمشاركة تونس.

وأضاف الدوخ: إن هذه الأطر يجب أن تحكم الاستثمار وإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون في كلا البلدين. مبينًا أن المسؤولين فيهما مطالبون بوضع خطط إستراتيجية طويلة المدى ذات نطاق وطني وإقليمي ودولي واضح، بهدف تعزيز التعاون بين ليبيا وتونس.

وأشار الدوخ إلى أن وزارته تتيح للشركاء الليبيين خبرات ما يقرب 400 شركة استشارية و2800 مهندس معماري و160 خبيرًا في قياس الأراضي والمسح العقاري، وجميعهم على استعداد للعمل في مشاريع مشتركة، فيما اقترح مشاركون في الورشة إقامة توأمة بين البلديات التونسية والليبية.

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