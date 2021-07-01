الزناتي يعتمد الخطة الوطنية المحدثة لإدخال ونشر لقاحات كورونا وآلية توزيعها

ليبيا – اعتمد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي لأول مرة في ليبيا سياسات الرعاية الصحية الأولية وخطة محدثة لإدخال ونشر طعوم مكافحة كورونا.

وأكد بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أن الاعتماد الذي جرى في ديوان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس ضم سياسات معتمدة للملف الصحي للرعاية الصحية الأولية والوصف الوظيفي لأطباء وتمريض الرعاية الأولية.

وأضاف البيان: إن الاعتماد شمل أيضًا دليلًا إرشاديًا للأمراض المزمنة، مثل السكري وضغط الدم والربو وداء الانسداد الرئوي المزمن، فضلًا عن مؤشرات الجودة للرعاية الصحية الأولية وإستراتيجية التعزيز الصحي فيما يخص الأمراض المزمنة.

وبحسب البيان تكمن أهمية اعتماد هذه السياسات في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية على كيفية تطبيق هذه السياسات من خلال مدربين متخصصين في هذا المجال، فيما تم اعتماد الخطة الوطنية المحدثة لإدخال ونشر طعوم كورونا وآلية توزيعها.

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