الزناتي يعتمد الخطة المحدثة لنشر طعوم كورونا

أخبار ليبيا 24

اعتمد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، الخطة الوطنية المحدثة لإدخال ونشر الطعوم الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وآلية توزيعها لأول مرة في ليبيا.

وفي اجتماع بديوان الوزارة في طرابلس أقر وزير الصحة سياسات الرعاية الصحية الأولية، وتضم الملف الصحي والوصف الوظيفي لأطباء وتمريض الرعاية الأولية بالإضافة إلى الدليل الإرشادي للأمراض المزمنة واستراتيجية التعزيز الصحي فيما يخص هذه الامراض.

وأشار الزناتي إلى أن اعتماد هذه السياسات تكمن في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين.