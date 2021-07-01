“البحث الجنائي”: القبض على تاجر ممنوعات حول منزله لمصنع خمور في درنة

تمكن جهاز البحث الجنائي فرع درنة، من القبض على تاجر ممنوعات قام بتحويل منزله لمصنع خمور محلية لامتهان التجارة بها.

وأوضح الجهاز، في بيان، نشرته صفحته الرسمية على فيسبوك، أن “عملية القبض على المتهم جاءت بعد معلومات تحصل عليها أعضاء التحريات بجهاز البحث الجنائي فرع درنة مفادها وجود شخص يقوم بتصنيع وبيع الخمور في منزله بالقرب من جامع الصحابة بالمدينة”.

وتابع البيان، “بعد ذلك قررت إدارة الفرع التثبت من المعلومة التي اتضح بعد تحري أنها دقيقة، وعليه تم فتح محضر بالواقعة وعرض على النيابة العامة درنة التي أعطت الإذن بتفتيش المنزل وهو الأمر الذي حدث فعلا وتم ضبط مصنع خمور متكامل داخله”.

وختم البيان موضحًا أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإحالة القضية إلى النيابة العامةن لتولي التحقيق”.