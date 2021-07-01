الحويج وبو سعيد يبحثان سبل تسهيل انسياب السلع بين ليبيا وتونس

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج جولة من المباحثات مع وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس محمد بو سعيد.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد إلى أن الجولة التي تم عقدها في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس شهدت تدارس آلية التعاون بين ليبيا وتونس، لتعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المناطق الحدودية وتفعيل تجارة العبور.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في ليبيا وتونس، وسبل العمل على تذليلها وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في انسياب السلع بين الدولتين وبما يصب في صالح كليهما.

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