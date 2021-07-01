40 طبيبًا من مختلف مدن المنطقة الوسطى يمتحنون لنيل الزمالة العربية بالجراحة العامة

ليبيا – احتضنت القاعة الرئيسية للمعهد القومي لتشخيص وعلاج الأورام في مدينة مصراتة امتحانات الزمالة العربية في تخصص الجراحة العامة وفروعها.

بيان صحفي صادر عن المعهد تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى إجراء مكتب المنطقة الوسطى بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية هذه الامتحانات لمجموعة من الأطباء، الذين تقدموا للحصول على هذه الدرجة العلمية. مبينًا أن عددهم بلغ 40 طبيبًا من مختلف مدن المنطقة.

وتابع البيان: إن الامتحانات أجريت باستخدام شبكة الإنترنت عبر منصة إجزام سوفت العالمية المخصصة لإجراء الامتحانات التحصيلية إلكترونيًا بالكامل.

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