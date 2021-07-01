أوساط أكاديمية وسياسية مصرية: الـ30 من يونيو تاريخ مهم لمصر وليبيا في ذات الوقت

ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد يوسف أحمد أن فضل الـ30 من يونيو في محاربة الإرهاب لم يتوقف فقط عند مصر بل امتد أثره للمنطقة كلها.

أحمد أوضح في تصريح لشبكة العين الإخبارية تابعته صحيفة المرصد أن الـ30 من يونيو مثلت بداية النهاية لانحسار تيار الإسلام السياسي في العالم العربي كله، مؤكدًا قيام القاهرة بدور رئيس وفاعل في مواجهة الإرهاب عبر حدودها مع ليبيا، حين رسمت الخط الأحمر سرت الجفرة.

بدوره عد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق الـ30 من يونيو الأساس الذي بنت عليه مصر حركة دؤوبة بالاتجاه الإقليمي المتعلق بليبيا وباقي الدول، مبينًا أن التكامل المصري الإفريقي في محاربة الإرهاب نجح في نقل الخبرات المصرية للأفارقة والعالم في هذا الإطار.

من جانبه بين الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي عمرو فاروق إن الـ30 من يونيو أنهت حلم ومطامع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النفوذ والهيمنة السياسية والاقتصادية على المنطقة العربية والشرق الأوسط، لكونها حسب ادعائه إرثًا لأجداده.

وأضاف فاروق: إن هذه المطامع تهدف لتحقيق مشروع الدولة العثمانية الجديدة أو تركيا الكبرى التي تبرز مساعي أردوغان للاستيلاء على النفط الليبي والغاز في البحر الأبيض المتوسط. مبينًا أن الـ30 من يونيو عرقلت استكمال مخططات تركيا الرامية إلى تدمير ليبيا.

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