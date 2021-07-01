طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 1 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 1 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقي تأثير موجة الحر على أغلب مناطق ليبيا، وتسجل درجات الحرارة تراجع تدريجي من مساء اليوم على الساحل الغربي من رأس اجدير إلى طرابلس ويشمل باقي مناطق الساحل الغربي يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام مع ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الساحل من رأس أجدير إلى الخمس.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من مساء هذا اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية بداية من أقصي الساحل الغربي.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 47) مْ وتسجل تراجع تدريجي من مساء اليوم على مناطق الساحل الممتد من راس اجدير إلى طرابلس ويشمل أغلب مناطق الساحل يوم الغد مع رطوبة عالية نسبيا.•

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34- 39) مْ على الساحل مع رطوبة عالية نسبياً ، و مابين (41 – 45 ) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41- 46) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 45) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:19). و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:02).

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