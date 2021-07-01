دي مايو: نشجع بقوة توافقًا ليبيًا واسعًا لإجراء الانتخابات في موعدها

ليبيا – جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو دعم بلاده الأكثر اقتناعًا للعملية السياسية في ليبيا، للسير على الطريق التي سيتعين عليها قيادة البلاد إلى الانتخابات.

ووفقًا لما جاء في وكالة أنباء “آكي” الإيطالية واطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد جاء موقف دي مايو في مذكرة بعثها لوزارة خارجية إيطاليا في أعقاب مؤتمر برلين 2، وفيها شدد الوزير على إيلاء بلاده العناية فائقة لجلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.

وأضاف دي مايو: إن ليبيا تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والتقارب والسيادة الكاملة لتحقيق الانتعاش السياسي والمؤسسي والاقتصادي. مؤكدًا أن إيطاليا تشجع بقوة أن يتم في أقرب وقت ممكن التوصل لتحقيق توافق واسع يقوم على قاعدة قبول كبيرة تتيح إجراء الانتخابات في الأوقات المقررة.

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