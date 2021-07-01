الزهراء لنقي: رئاسة البعثة أتاحت مساحةً لـ”المُعرقلين”

قالت عضو ملتقى الحوار، الزهراء لنقي، إن مطالبة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في الربع الأخير من السباق بتقديم مقترحاتٍ جديدةٍ، على الرغم من تعارضها مع خريطة الطريق؛ هو جهدٌ لا طائل من ورائه.

وذكرت الزهراء لنقي أنه من المفترض أن تسترشد المداولات في جنيف بخريطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وأن تسترشد بقرار مجلس الأمن رقم 2570، وقرارات مؤتمر برلين الثاني.

وأوضحت “لنقي” أن رئاسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا أتاحت مساحةً للمُعرقلين لإثارة أسئلة حتى عن الموعد المحدد للانتخابات، ولا شك أن هذا سيعود بالأمور إلى نقطة الصفر، أي إلى المداولات الأولى في نوفمبر الماضي في تونس، قبل وضع خريطة الطريق التي سبقت توحيد السلطة التنفيذية.

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