المرصد السوري: المرتزقة السوريين متواجدون بالمعسكرات التركية في ليبيا.. وعددهم ثابت 7 آلاف مرتزق

ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل أكثر من 500 مرتزق سوري من وإلى ليبيا خلال شهر يونيو الماضي عبر تركيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المرصد تابعته صحيفة المرصد، تمت عملية نقل جديدة للمرتزقة السوريين من وإلى الأراضي الليبية؛ حيث عادت دفعة مؤلفة من نحو 200 مرتزق يوم الإثنين ووصلت إلى الأراضي السورية من معبر حوار كلس بريف حلب.

وأضاف المرصد: إن 300 مرتزق ما زالوا في المعسكرات التركية داخل سوريا يتجهزون للانطلاق في وقت لاحق، فضلًا عن التحاق عدد مماثل من المرتزقة بالفصائل التي تقاتل في ليبيا في اليوم ذاته من وصول الدفعة الأخيرة عبر طائرة نقل عسكرية “يوشن”.

ونوه المرصد إلى أن تركيا تجند المرتزقة مقابل دخل شهري لا يتجاوز 500 دولار أميركي، وتنقلهم باستخدام مطارات عسكرية ومدنية، ومن ثم يتم نقلهم عن طريق البر للوصول إلى سوريا عبر المنافذ العسكرية التي تسيطر عليها مع الفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي.

وأضاف المرصد: إن عدد المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا منذ مطلع يونيو الماضي ارتفع إلى أكثر من 500 مرتزق من ما يعرف بـ”فصائل العمشات والسلطان مراد وفرقة الحمزة”، وغيرها بينما عاد من المرتزقة إلى سوريا خلال الفترة ذاتها 535 مرتزقًا.

ولفت المرصد إلى أن عملية خروج المرتزقة من ليبيا متوقفة بشكل تام؛ لأن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة السوريين من وإلى ليبيا في إطار عمليات التبديل المستمرة؛ حيث ما زال نحو 7 آلاف مرتزق من الجنسية السورية من الموالين لأنقرة موجودين في ليبيا حتى هذه اللحظة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية