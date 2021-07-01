عقيلة صالح يُجري مباحثاتٍ ثنائيةً في أثينا.. الجمعة

يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وزير الخارجية اليوناني، يوم غدٍ الجمعة، في أثينا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية اليونانية.

وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى اليونان؛ تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ تلقّاها من قبل رئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس.

وستشمل محادثات الطرفين مسألة الانتخابات المقبلة، والعلاقات الثنائية التي تربط بين البلديْن، فضلاً عن تطورات المنطقة.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع الثاني لرئيس مجلس النواب ووزير الخارجية اليوناني، هذا العام، بعد الاجتماع الذي عقداه في القبة، في أبريل الماضي.

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