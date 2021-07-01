ليبيا الان

قيادي بحزب «القماطي»: سنعود حتما للقيود إذا لم يدافع أنصار فبراير عن حقوقهم وحريتهم

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم حازم الرايس القيادي بحزب التغيير الذي يترأسه جمعة القماطي، أنهم سيعودون حتما للقيود إذا لم يدافع أنصار فبراير عن حقوقهم وحريتهم، وفقا لقوله.

وقال الرايس، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نحن الآن في صراع سياسي على السُلطة بين أنصار الدولة المدنية «فبراير»، والعسكر من جهة أخرى”، على حد زعمه.

وأضاف “الذين لم يمر عليهم مصطلح «الحوار» إطلاقاً ولن يكتفوا إلا بأخذ كل شيء، لذا في رأيي إذا لم نقف معًا وندافع عن حقوقنا وحريتنا فسوف نعود حتماً للقيود ويدوس العسكرتارية على رؤوسنا”، بحسب ادعائه.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.

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التغيير جمعة القماطي فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ستعودون للسجون على جرائمكم طيلة 10 سنوات . لا للقيود فقط . ما انتم الا مجموعة مجرمين نفدتم مشروع استعماي لتدمير ليبيا . ثم اعادة اعمارها . سحقا لكم جميعا .

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  • يا سيادة رئيس حزب عائلة القماطي الصراع المسلح على السلطة وعلى إحتكار غنائم فبراير لم يتوقف منذ حرب فجر ليبيا وحرق مطار طرابلس وإعلانك الانتصار على توار الزنتان من على منبر فجر ليبيا في ميدان الشهداء وأقسمت الايمان بأن عصر الميليشيات انتهى الى غير رجعة وان ليبيا تنعم بالحرية والمدنية، ها هو القماطي ينقلب على نقسه ويحاول ان يغتصب فبراير من صناغ شرارة فبراير أخر وسيلة لاحتكار السلطة الى الابد وإستمرار سيطرت جماعة الاسلام السياسي الداعمين له على مقدرات الليبين وعلى تجويعهم وأذلالهم كما هو حاصل متذ قيام ثورة فجر ليبيا التي ركب موجتها للحصول على حصة في الغنيمة، لا غرابى وقد قال عنه نعمان بن عثمان قبل عامين في مقابلة على الهواء مباشرة “صعلوك” !

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  • اولاً ياسفتول انت وعرفك كرهتونا في فبراير فطز فيكم وفي فبرايركم، ثانياً ما رأي الحداد والغرابلي ومروان وبيت المال ودراه في هذا الكلام، فالكلام هنا موجه للعسكريين بالعموم وليس لحفتر ليعرفوا قدرهم عند هؤلاء الذين يدافعون عنهم. خسئتم.

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