قيادي بحزب «القماطي»: سنعود حتما للقيود إذا لم يدافع أنصار فبراير عن حقوقهم وحريتهم

زعم حازم الرايس القيادي بحزب التغيير الذي يترأسه جمعة القماطي، أنهم سيعودون حتما للقيود إذا لم يدافع أنصار فبراير عن حقوقهم وحريتهم، وفقا لقوله.

وقال الرايس، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نحن الآن في صراع سياسي على السُلطة بين أنصار الدولة المدنية «فبراير»، والعسكر من جهة أخرى”، على حد زعمه.

وأضاف “الذين لم يمر عليهم مصطلح «الحوار» إطلاقاً ولن يكتفوا إلا بأخذ كل شيء، لذا في رأيي إذا لم نقف معًا وندافع عن حقوقنا وحريتنا فسوف نعود حتماً للقيود ويدوس العسكرتارية على رؤوسنا”، بحسب ادعائه.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.