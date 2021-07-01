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«الحديد والصلب»: شرعنا في إيقاف مصانع الشركة رغم الانعكاسات الفنية السلبية والمكلفة ماليا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب الشروع في عمليات إيقاف كافة المصانع داخل مجمع الحديد والصلب، اعتبارا من أمس الأربعاء، «رغم الانعكاسات السلبية فنيا، والمكلفة ماليا للشركة، والتي ستُحدث مشاكل إضافية أخرى لها، كعلاقتها بزبائنها وبمزوديها بالمواد الخام؛ فضلا عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلي».

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن إيقاف العمل بالمجمع خلال شهري يوليو وأغسطس؛ دعما للشبكة العامة للكهرباء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد، توجهت الشركة إلى المواطنين في ربوع الوطن إلى ضرورة التعاون والتعاضد والتآزر لتجاوز هذه الأزمة؛ وذلك بالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • التحجج بمصنع حديد والصلب وانعكاسه سلبيا على الانتاج وفى الوقت مشكلة كهرباء وتغذية المصنع منذ 2014 وميزانيات صرفت ولم يتحقق العمل على بناء محطة جديدة فى مصراتة لسد العجز او وقف الانتهاكات من تعدى وسرقة وفساد فى شركة العامة للكهرباء اموال صرفت ونهبت بكافة الطرق المشروعة وغير مشروعة مشكلة الكهرباء فى ليبيا اللصوص وتدخل بعض الاطراف المحسوبين على بعض التيارات السياسية لى تعميق الازمة بين المواطن والدولة شركة العامة للكهرباء نصف اعضاء لجانها اما مرتشين او تابعيين لبعض تيارات الفساد فى ليبيا ومن ضرورى العمل على تحويل شله الفساد لدى النائب العام

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