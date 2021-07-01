بو قادوم: الجزائر عازمة على إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا

ليبيا- كشف وزير الخارجية الجزائري صبري بو قادوم عن عزم بلاده على إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد فقد صرح بو قادوم لوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية على هامش قمة وزراء الخارجية لمجموعة الـ20 في إيطاليا بالقول: “لقد أغلقنا حدودنا مع ليبيا بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي وباء كورونا، لكننا نعتزم الآن إعادة فتح نقطة أو نقطتين حدوديتين”.

وأضاف بو قادوم: إن النقطتين المقصودتين هما معبر الدبداب غدامس شمالًا، والمعبر الذي يربط جانت الجزائرية بمدينة غات أقصى الجنوب. مؤكدًا إجراءه مباحثات منتظمة مهمة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في إطار عملية برلين الرامية لمعالجة أزمة ليبيا.

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