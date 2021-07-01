مصادر بالهلال الأحمر في سرت: اكتشاف جثة مكبلة اليدين عليها آثار تعذيب

أعلنت مصادر بجمعية الهلال الأحمر الليبى في سرت اكتشاف جثة مكبلة اليدين عليها آثار تعذيب.

وأوضحت المصادر، لـ«بوابة الوسط»، أن الجمعية استقبلت بلاغا بشأن الجثة، وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والنيابة العامة في المدينة، حيث عثر عليها من قبل فريق الطواري بالجمعية، ونقلت إلى ثلاجة مستشفى بن سينا في سرت.

ولفتت إلى إجراء فحص للحمض النووي بعد أخذ عينة من الجثة؛ لإمكانية الكشف عن هويتها، موضحة أن الجثة كانت في حالة تحلل، ونهشتها الكلاب الضالة، ولا توجد أي مستندات تدل على هوية صاحبها.

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