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استئناف جلسات ملتقى الحوار السياسي ظهر الخميس

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال مصدر من ملتقى الحوار السياسي إن ملتقى الحوار السياسي يستأنف جلساته لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الخميس.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جلسة تنطلق في جنيف في تمام الساعة الثانية ظهرا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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