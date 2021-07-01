استئناف جلسات ملتقى الحوار السياسي ظهر الخميس

قال مصدر من ملتقى الحوار السياسي إن ملتقى الحوار السياسي يستأنف جلساته لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الخميس.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جلسة تنطلق في جنيف في تمام الساعة الثانية ظهرا.

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