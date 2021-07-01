دومة: البرلمان سيصوت على مقترحات الحكومة لمنصب وزير الدفاع

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قال عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة دومة، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ستقدم مقترحاتها لشغل مناصب وزير الدفاع ووكلائه، بهدف التصويت عليها من قبل البرلمان.

وأشار دومة في تصريحات صحفية إلى أنه من الممكن أن يفتح مجلس النواب باب الترشح لشغل هذه المناصب نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدم توحيد المؤسسة العسكرية.

ونوه دومة إلى أن البرلمان يركز حالياً على المناصب السيادية حتى يسهل مراقبتها، خاصة المتعلقة بديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، فيما لفت إلى أن البرلمان سيتخذ خطوة جدية لحسم شغل هذه المناصب الأسبوع المقبل.