اللواء فرج الصوصاع: فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة الأسبوع القادم

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة المدعي العام العسكري (5+5)، اللواء فرج الصوصاع، إن “الطريق الساحلي سيُفتح الأسبوع القادم”.

وقال “الصوصاع”، في تصريح لقناة « 218»، إن “الترتيبات تجري الآن على قدم وساق؛ لفتح الطريق الرابط بين مدينتيْ سرت ومصراتة”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد أرجأت فتح الطريق إلى ما بعد الانتهاء من الالتزامات كافة، وذلك بعد أشهر من معارضة مسلحين من مدينة مصراتة.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة، قد أكدت في وقت سابق أن الطريق الساحلي «سرت – مصراتة»، يحتاج إلى إصلاحات عاجلة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الشركة المختصة التي أبدت استعدادها للقيام بالصيانة المطلوبة خلال أيام قليلة.

وقال اللجنة حينها في بيان: “اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» في مقرها بمدينة سرت لاستكمال كافة الاستعدادات والترتيبات الأمنية اللازمة من أجل تحقيق فتح آمن للطريق الساحلي، حيث قامت بزيارات ميدانية للطريق الساحلي بحضور أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتأكيد والوقوف على حالة الطريق وصلاحيته للمرور الأمن للمواطنين حفاظا على أمنهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم”.

وأضاف البيان “من خلال مرور اللجنة على الطريق الساحلي وقفت على حاجة الطريق إلى إصلاحات عاجلة وقد تم التواصل مع الشركة المختصة التي أبدت استعدادها للقيام بالصيانة المطلوبة خلال أيام قليلة وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك بشكل مباشر والإشراف على أعمال الشركة”.

وتابع “وقفت اللجنة على الأماكن التي تم تحديدها من قبل اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية لإقامة البوابات والتمركزات الأمنية وفي سبيل ذلك سمحت ببداية إدخال المعدات والتجهيزات الخاصة بها”.