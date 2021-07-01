برلمانيون أمريكيون: بلدنا تراقب نقاشات «ملتقى حوار جنيف» وتأمل في الأفضل لليبيين

أصدر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بيانا بشأن ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بملتقى حوار جنيف السياسي.

والأعضاء الموقعون على البيان هم: ليندسي جراهام (جمهوري عن ساوث كارولينا) وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) وتود يونغ (عن ولاية إنديانا) وكريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت).

وقال البيان: “بينما يجتمع المشاركون الليبيون في عملية منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني للانتخابات التاريخية في ديسمبر، نود أن نعرب عن دعمنا وتشجيعنا للقرارات الصعبة التي يجب عليهم اتخاذها هذا الأسبوع من أجل الحفاظ على الإيجابية الزخم في العملية السياسية الليبية”.

وأضاف “إنكم تضعون الأسس لليبيا ديمقراطية تضمن مصالح جميع أبنائها. التسوية ستكون ضرورية. بصفتنا أعضاء في مجلس الشيوخ، نحن جميعًا على دراية بمخاطر وفوائد العملية الديمقراطية. نحن على يقين من أن الليبيين سيخرجون بشكل أفضل بفضل شجاعتكم وتصميمكم في التوصل إلى اتفاق في جنيف”.

وتابع “نحن على ثقة من أن القيام بذلك سوف يضع أيضًا الأساس لعلاقة قوية ومفيدة للطرفين بين الولايات المتحدة وليبيا لعقود قادمة. يمكننا أن نؤكد لجميع المعنيين أن أمريكا تراقب وتأمل في الأفضل للشعب الليبي”.