قويرب: نستغرب من إتهام كوبيتش لمجلس النواب بأنه لم يناقش القاعدة الدستورية

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عز الدين قويرب عن استغرابه لتصريحات المبعوث الأممي، يان كوبيش، والتي يتهم فيها مجلس ‏النواب بأنه لم يُقدم القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان ‏ينتظر أن يتقدم ملتقى الحوار السياسي بالقاعدة ليناقشها.

قويرب وفي تصريحات خاصة بقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء أوضح أن مجلس النواب يدعو منذ فترة لاجتماع لجنة الـ75 لإقرار ‏القاعدة الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أنه في السابق اتفق مجلس ‏النواب مع مجلس الدولة الأستشاري، ‏ولكنهم قطعوا هذه الاتصالات، وأنه تم اللجوء لملتقى الحوار السياسي، ‏لتقديم القاعدة القانونية.

وانتقل بحديثه عن الميزانية، قائلًا: إن مجلس النواب استدعى ‏حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لمناقشتها في مشروع الميزانية، ‏التي ما زالت مصرة على أن تقدمه كما هو، ولكنها اعتذرت عن الحضور هذا الأسبوع وطلبت التأجيل لأسبوع آخر.‏

قويرب أشار إلى أنه بسبب ذلك تم مناقشة أمور أخرى، وكانت جلسة عادية ‏وتحول موضوع الجلسة من مناقشة الحكومة في موضوع الميزانية ‏إلى مواضيع أخرى ومناقشات عادية بشأن قوانين أخرى.‏

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