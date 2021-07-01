الدبيبة يبحث مع وزير الصحة سبل وضع ضوابط في المنافذ البرية والجوية للحد من إنتشار كورونا

ليبيا – اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء مع وزير الصحة علي الزناتي الذي أكد أن وضع جائحة كورونا في البلاد يعتبر مرضيًا، ومعدل الانتشار أصبح في انحسار مقارنة بالأشهر الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة، فقد حضر الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء وخصص لمتابعة مستجدات وضع جائحة كورونا في البلاد كل من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وتم خلال الاجتماع عرض ومتابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة، والتي تعاني من أوضاع سيئة من انتشار كورونا.

كما تم مناقشة الضوابط الصحية اللازم اتخاذها في المنافذ البرية والجوية.

واتفق الحاضرون على ضرورة تنسيق كافة الجهود بين الوزارات المختصة وهي الصحة، والداخلية، والمواصلات، بشأن الضوابط المقترحة بالمنافذ.

ويذكر أن وزارة الصحة وإدارة الطوارئ الصحية على إطلاع دائم على الإحصائيات الواردة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومركز البحوث والتقنيات الحيوية، والتقارير الواردة من مراكز العزل والفلترة إلى إدارة الطوارئ الصحية، وانعقاد دائم للاجتماعات لمتابعة ورصد الوضع الوبائي بشكل دوري.

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