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حويلي: تصويت لجنة الحوار على المقترحات سيكون في الجلسة الختامية الخميس

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن عدد المصابين بفيروس كورونا من أعضاء الملتقى هو ثلاثة أعضاء، موضحًا أن موظفًا في البعثة قد أصيب هو الآخر بالفيروس.

حويلي وفي تصريح لموقع”القدس العربي”أمس الأربعاء أضاف: “إن الجلسات مستمرة، وإن البعثة قد نسقت مع المصابين للانضمام إلى الجلسة افتراضيًا، بينما قامت بإرجاع الذين لم تثبت إصابتهم إلى قاعة الملتقى للاستمرار في المداولات”.

وتابع حديثه قائلًا: “إن ثلاثة مقترحات قدمت إلى البعثة للتصويت عليها”، موضحًا أن هناك احتجاجًا ومحاولة للانسحاب من قبل كتلة برقة في الملتقى، وتم إرجاعها من قبل البعثة.

حويلي توقع أن تستمر المداولات لليوم الثالث دون أي نتيجة، موضحًا أن التصويت على المقترحات سيكون في الجلسة الختامية الخميس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الاخوان يحفرون قبورهم بايديهم كما فعل اخوان مصر اللغبياء طز فيك وفى لجنة الحوار ياحمار فالقرار النهائى فى يد مجلس النواب هو ثاحب الخق الاصيل فى اصدار القواتين باسم الشعب ولن يرضى باى مؤامرة خارجية من القوى الاستعمارية بالتحالف مع الخوان .
    ومجلس النواب حدد نهاية عمل الحكومة يوم 24 ديسمبر فقط وفى حالة فشل اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فالبديل هو استمرار الجيش الوطنى فى تحرير البلاد من الاوغاد

    رد

  • واضح ان الاخوان يحفرون قبورهم بايديهم كما فعل اخوان مصر اللغبياء طز فيك وفى لجنة الحوار ياحمار فالقرار النهائى فى يد مجلس النواب هو ثاحب الخق الاصيل فى اصدار القواتين باسم الشعب ولن يرضى باى مؤامرة خارجية من القوى الاستعمارية بالتحالف مع الخوان .
    ومجلس النواب حدد نهاية عمل الحكومة يوم 24 ديسمبر فقط وفى حالة فشل اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فالبديل هو استمرار الجيش الوطنى فى تحرير البلاد من الاوغاد

    رد