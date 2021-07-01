“العمل” تسعى لخلق فرص توظيف عبر تحسين الاقتصاد المحلي

اُفتتح في مدينة مصراتة، الملتقى المتوسطي حول الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، بمشاركة وزير العمل والتأهيل، علي العابد.

ونُوقشت في الملتقى الذي بدأت فعالياته الأربعاء؛ إمكانية إيجاد آليات تعاون بين القطاعيْن بهدف تطوير وتحسين الاقتصاد المحلي، وإيجاد فرص عمل جديدة للباحثين والمسجلين لدى الوزارة وتعزيز المجتمع الرقمي.

وشدّد “العابد”، خلال كلمة ألقاها أمام الحضور، على ضرورة تنفيذ برامج التنمية المرحلية إلى جانب استحداث إدارات جديدة لتنمية الموارد البشرية لتطوير الشباب وتأهيلهم لسوق العمل؛ استكمالاً للمشاريع السابقة التي أطلقتها الوزارة لتدريب العاطلين.

وتعمل وزارة العمل والتأهيل على تخريج دفعات من الباحثين يتم تدريبهم في مراكز مختلفة على المهن التي يكثر الطلب عليها في السوق المحلية.

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