المنفي يناقش مع وفد أممي إطلاق مشروع المصالحة ومجهودات توحيد المؤسسات الليبية

ليببا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء وفدًا من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعة إستراتجيه مستقله لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي.

الوفد أثنى خلال اللقاء على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار، مثمنًا دور رئيس المجلس في الوصول إلى إعادة الاستقرار لليبيا.

من جهته أكد باتيلي أن الهدف من اللقاء بالمنفي هو الاستماع لملاحظات المجلس الرئاسي، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة.

بدوره،ثمن المنفي جهود عمل البعثة، مشيدًا بما تم إنجازُه ومبديًا عددًا من الملاحظات الجوهرية حول عملها.

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