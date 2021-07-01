«السايح» يبحث مع وفد البعثة الأممية سبل التعاون في الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، مع وفد من لجنة المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة برئاسة، عبدولاي باتيلي.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين المفوضية والأمم المتحدة في المجالات الانتخابية، وما تم إنجازه للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر”.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قد حذرت من مغبة المحاولات الرامية لعرقلة وإجهاض الجهود الداعمة لإجراء انتخابات ديسمبر القادم، والتي من شأنها أن تنسف عملية بناء السلام والانتقال السياسي برمتها، وإعادة البلاد إلى مربع العنف والاقتتال من جديد.

وقالت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الليبي استكمال مسار الحوار السياسي الليبي ، وتتويجه بالذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، وذلك لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم السياسي والتشريعي في البلاد، والعودة إلى المسار السياسي والديمقراطي، وبرغم من انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات القادمة، إلا أنه هناك قوى سياسية تسعى إلى عرقلة إقرار القاعدة الدستورية، بغية تأجيل الانتخابات المقررة إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وأعربت اللجنة في بيانها عن رفضها القاطع لأي محاولات للوصاية على إرادة الشعب الليبي أو مصادرة حقوقه المشروعة في انتخابات حرة ونزيهة.