مجلس الدولة يعلن انتهاء فرز أسماء المتقدمين للمناصب السيادية

تعلن لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية للوظائف القيادية بمجلس الدولة عن إنهاء عملية الفرز.

وأعلنت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح عبر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عن قائمة بأسماء المتقدمين مع نتيجة الفرز لكل منهم مؤكدة أنه بإمكان المتقدمين الذين لم تجز طلباتهم بفتح باب الطعن لكل من يرغب في ذلك عن طريق البريد الالكتروني ( [email protected] )، على أن يقدم الطعن خلال 72 ساعة من نشر هذا الإعلان، وأشارت إلى أنه سيتم الفصل في الطعون من خلال مكتب الرئاسة بالمجلس