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كوبيش: يجب أن يخرج ملتقى الحوار السياسي بنتيجة حول آلية الانتخابات نهاية اليوم

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش إن ملتقى الحوار السياسي الليبي عليه الخروج نهاية اليوم الخميس بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات.

وتابع أن مداولات أمس الأربعاء «كانت صعبة ويجب تسوية الخلافات»، مشيرا إلى أهمية حل القضايا الخلافية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات، حسب كلمته في جلسة الملتقى اليوم الخميس.

وطالب أعضاء الملتقى بالعمل «بشكل صارم» على الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.

وأكمل كوبيش: «ليس لدينا الوقت وليس لدينا من سبب جيد لتوسيع هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات»،

وأضاف موجها حديثه إلى الأعضاء: «هذه الجلسة هي فرصتك للارتقاء إلى مسؤوليتكم التاريخية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • اسأل المتعوس الاممى كوبيش هات لى مشكلة واحدة فى لى دولة قامت الامم المتحدة الامريكية بحلها !!!!
    بالعكس كل مشكلة يتدخل فيها المتعوس الامنى لدعم الطرف المخطئ حتى تظل المشكلة قائمة ويظل هو فى منصبه !!
    ففى اليمن بعد ان كان الجيش الوطنى على وشك تحرير الحديدة من الحوثيين تدخلوا لانقاذهم ووقف اطلاق النار فاعطوهم قبلة الحياة .
    وفى ليبيا بعد ان اوشك الجيش الليبى على تحرير العاصمة اعطوا ضوء اخضر لنقل مرتزقة واسلحة بالمخالفة للقانون الدولى وكان سلامة شاهد زور اعطى للمليشيات قبلة الحياة واليوم نرى انحياز اعمى من المتعوس الامنى لنشر الفوضى ودعم الارهاب وفتح الباب امام التراجع عن اتفاق سابق ومخرجات برلين باجراء انتخايات برلمانية ورئاسية فى موعد محدد من قبل وهو 24 مارس والقاعدة الدستورية من سيصدر قوانينها هو مجلس النواب باسم الشعب واى مهرجات لهذه اللجنة الغير دستورية غير ملزم له واى تجاوز لصلاحيات محلس النواب يجعل اى انتخابات باطلة ويعيد اليلاد للحرب وهو ما تسعى له الرمم المتحدة

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