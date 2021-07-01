تعرف على قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المتحور الهندي

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه جملة قرارات بشأن مواجهة فيروس كورونا المتحور الهندي.

ونص قرار رئيس الحكومة رقم 159 لسنة 2021 على العمل بالتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المتحور الهندي) بحيث يتم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين وفرض تطبيقها في كافة المرافق العامة والخاصة.

ويقضي القرار بأن تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرفع من جاهزية مراكز العزل وفرق الرصد والتقصي والعمل على زيادة عدد التحاليل للكشف على الفيروس وإجراء بعض المسوحات والتحاليل الجينية للتأكد من وجود الطفرات وخاصة ما يعرف بالمتحور الهندي.

وبحسب القرار تلتزم كافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بالرفع من مستوى الوعي للمواطنين بأهمية التدابيرالوقائية بكافة الطرق كما يتوجب على مأموري الضبط القضائي من أفراد الشرطة وأفراد الحرس البلدي وغيرهم العمل على تفعيل هذا القرار.

كما أصدر الدبيبه القرار رقم 160 لسنة 2021 بأن تلتزم كافة المنافذ الليبية وكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي للقادمين من الدول المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية عالية الخطورة (المنطقة الحمراء) وعلى الأخص تحليل (PCR) لا تزيد مدته عن 48 ساعة صادر عن المركز المعتمد بالدول المصنفة عالية الخطورة بالإضافة لوجود بطاقة البيانات الصحية وقياس الحرارة لكافة المسافرين وإجراءات الاختبارات عند الضرورة.

ويقضي القرار بأن تتولى وزارة الصحة الإعلان عن المراكز المعتمدة للتحاليل بالدول المصنفة عالية الخطورة وكذلك تسمية تلك الدول من خلال نشرات دورية تصدر عن الوزارة كما تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي إذا تطلب ذلك وفقا للبروتوكول المتبع بالخصوص.