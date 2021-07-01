عقيله صالح يرأس وفدا برلمانيا في زيارة رسمية لليونان

قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن رئيس المجلس المستشار “عقيله صالح” وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم الخميس في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وأضاف بليحق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن رئيس النواب رافقه رئيس لجنة لجنة الخارجية “يوسف العقوري” ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي “طلال الميهوب” وعضو مجلس النواب ” سليمان الحراري “.

وبحسب بليحق، فإن عقيله صالح كان في استقباله رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية.

وسيلتقي عقيله صالح، خلال زيارته للعاصمة أثينا، نظيره اليوناني “كونستانتينوس تاسولاس” ووزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” ، بحسب بليحق.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عددًا من اللقاءات من ضمنها لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.