كوبيش: أعضاء ملتقى الحوار صوتوا على هذا المقترح بشأن التفاوض حول الانتخابات

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن 25 عضوا بملتقى الحوار السياسي صوتوا على المقترح الأول بخصوص التفاوض حول آلية إجراء الانتخابات.

وبين كوبيش في كلمته خلال إجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا أن المقترح ينص على أن يختار كل خمسة أعضاء، عضوا يفاوض بالنيابة عنهم للوصول إلى الاتفاق بشأن الآلية.

وطالب كوبيش أعضاء الملتقى بالعمل بشكل صارم على الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر مشددا على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي عليه الخروج نهاية اليوم الخميس بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات حيث أن أعضاء الملتقى ليس لديهم الوقت وليس لديهم من سبب جيد لتوسيع هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات.