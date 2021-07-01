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كوبيش: أعضاء ملتقى الحوار صوتوا على هذا المقترح بشأن التفاوض حول الانتخابات

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن 25 عضوا بملتقى الحوار السياسي صوتوا على المقترح الأول بخصوص التفاوض حول آلية إجراء الانتخابات.

وبين كوبيش في كلمته خلال إجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا أن المقترح ينص على أن يختار كل خمسة أعضاء، عضوا يفاوض بالنيابة عنهم للوصول إلى الاتفاق بشأن الآلية.

وطالب كوبيش أعضاء الملتقى بالعمل بشكل صارم على الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر مشددا على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي عليه الخروج نهاية اليوم الخميس بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات حيث أن أعضاء الملتقى ليس لديهم الوقت وليس لديهم من سبب جيد لتوسيع هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اسأل المتعوس الاممى كوبيش هات لى مشكلة واحدة فى لى دولة قامت الامم المتحدة الامريكية بحلها !!!!
    بالعكس كل مشكلة يتدخل فيها المتعوس الامنى لدعم الطرف المخطئ حتى تظل المشكلة قائمة ويظل هو فى منصبه !!
    ففى اليمن بعد ان كان الجيش الوطنى على وشك تحرير الحديدة من الحوثيين تدخلوا لانقاذهم ووقف اطلاق النار فاعطوهم قبلة الحياة .
    وفى ليبيا بعد ان اوشك الجيش الليبى على تحرير العاصمة اعطوا ضوء اخضر لنقل مرتزقة واسلحة بالمخالفة للقانون الدولى وكان سلامة شاهد زور اعطى للمليشيات قبلة الحياة واليوم نرى انحياز اعمى من المتعوس الامنى لنشر الفوضى ودعم الارهاب وفتح الباب امام التراجع عن اتفاق سابق ومخرجات برلين باجراء انتخايات برلمانية ورئاسية فى موعد محدد من قبل وهو 24 مارس والقاعدة الدستورية من سيصدر قوانينها هو مجلس النواب باسم الشعب واى مهرجات لهذه اللجنة الغير دستورية غير ملزم له واى تجاوز لصلاحيات محلس النواب يجعل اى انتخابات باطلة ويعيد اليلاد للحرب وهو ما تسعى له الرمم المتحدة

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