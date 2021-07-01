الفيتوري: القوات الأجنبية لن تغادر ليبيا على الرغم من تعهدات برلين 2

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن أحد أبرز الموضوعات على الساحة الليبية وهو قضية القوات والميليشيات الأجنبية المنتشرة في البلاد والتي وتزيد من تفاقم الصراع وتقف عائق أمام عودة الحياة الطبيعية وتهدد نزاهة الانتخابات المزمع إجراؤهاه في ديسمبر المقبل.

واستهل الفيتوري مقاله بقول اختتم مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا – برلين 2 – الأسبوع الماضي ببيان قصير إلى حد ما. وانتهى المؤتمر السابق الذي عقد يناير 2020 في برلين 1 بـ 66 توصية معظمها مدرج في قرار مجلس الأمن رقم 2510. هذه المرة لا يوجد قرار ولا نتائج ملموسة. ومع ذلك انتهى مؤتمر برلين 2 بشكل إيجابي.

وأحرز تقدما ملحوظا منذ يناير من العام الماضي. وليبيا لديها الآن حكومة وحدة ومؤسسات حكومية موحدة بشكل كامل، وفوق كل شيء ظل وقف إطلاق النار ساري المفعول منذ التوقيع عليه في أكتوبر. كما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

ومع ذلك تظل القضايا الأكثر إثارة للجدل دون حل مع احتمال إخراج كل شيء عن مساره وإعادة البلاد إلى المربع صفر. على سبيل المثال فشل منتدى للحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف والذي يعمل كبرلمان مؤقت في الاتفاق على إطار دستوري للانتخابات. وحددت السلطة الانتخابية اليوم الأول من يوليو موعدًا نهائيًا لاستلام مثل هذه الوثيقة من أجل احترام تاريخ الانتخابات.

علاوة على ذلك هناك قضية أكثر تعقيدًا تتعلق بالقوات الأجنبية والمرتزقة الذين من المفترض أن يغادروا ليبيا قبل يوم الاقتراع. لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الشأن وفشل مؤتمر برلين 2 في معالجته بشكل صحيح.

هناك الآلاف من القوات النظامية التركية والمرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس في صد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التي كانت تحاصر العاصمة الليبية من أبريل 2019 إلى يونيو 2020. من جانب حفتر هناك الآلاف من مرتزقة مجموعة فاجنر الروسية. وتدعي موسكو دائمًا أنها لا علاقة لها بالشركة المزعومة الخاصة.

وجاء في بيان برلين 2 ببساطة أن “كل القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن تنسحب من ليبيا دون تأخير”. وهذا يكرر ما قيل في المؤتمر الأول الذي التزمت به الدول المشاركة. لكن هذه المرة رفضت تركيا هذا البند أثناء التوقيع على بقية البيان. تم تقديم نفس المطلب مرارًا وتكرارًا من قبل الحكومة الليبية والأمم المتحدة وجميع الدول المعنية بالقضية الليبية تقريبًا باستثناء تركيا. ومع ذلك فإن احترام مثل هذا الالتزام هو أمر آخر.

وتبرر تركيا رفضها سحب أصولها العسكرية من ليبيا لسببين. وتصر على أن مثل هذه القوات ذهبت إلى ليبيا بناء على اتفاق أمني تم توقيعه مع طرابلس في 2019 يجب على الحكومة الحالية احترامه. يؤكد الأتراك أن وجودهم هو بالتالي شرعي لأنه يستند إلى اتفاق ثنائي. كما تشير أنقرة إلى أن قواتها محصورة في ثكناتها وتواصل تقديم التدريب وبناء القدرات لليبيين. لم يتم ذكر ما يقدر بـ 15 ألف مرتزقة سوري كانت تركيا أرسلتهم للتمركز في ليبيا.

وطرابلس تطالب برحيل كل مقاتل وجندي أجنبي لكن أنقرة لا تتحرك في هذه القضية التي باتت مصدر إحراج خطير للرئيس رجب طيب أردوغان. لقد استثمر الكثير من رأس المال السياسي في نشر القوات في ليبي، لكنه وجد نفسه معزولًا. يواصل حلفاؤه في الناتو بما في ذلك الولايات المتحدة دعوة القوات الأجنبية لمغادرة الأراضي الليبية. وعلى الرغم من أنهم لم يفردوا تركيا بالاسم فإن الرسالة واضحة.

ورحيل القوات الأجنبية شرط مسبق للانتخابات الليبية. أوضحت خارطة الطريق السياسية التي تم الاتفاق عليها في تونس في فبراير أنه لا ينبغي إجراء انتخابات ما لم تكن البلاد خالية من القوات الأجنبية. وأكدت المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز التي صممت خارطة الطريق على الشيء نفسه في مايو. قبل كل شيء رحيل القوات الأجنبية هو أحد شروط اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر. ما لم يكونوا خارج البلاد فإن وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل بعد مما يترك احتمال المزيد من إراقة الدماء.

وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لبرلين 2 أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا “سيكون متزامنًا” لكنه لم يوضح ما يعنيه ذلك عمليًا. يتم تفسير تعليقاته على أنها تعني أن القوات التركية ومرتزقة فاجنر سيغادرون على مراحل في نفس الوقت وهو أمر يتم البت فيه بين أنقرة وموسكو. وكانت نظيرته الليبية نجلاء المنقوش أكثر تفاؤلا في نفس المؤتمر الصحفي: وأشارت إلى أن رحيل القوات الأجنبية سيكون مقررا في الأيام المقبلة. مع بقاء 176 يومًا فقط على موعد الانتخابات لم يحدث أي شيء في هذا الصدد.

كما حضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مؤتمر برلين 2 وقال أيضًا إنه يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا. ومع ذلك فإن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في 29 يونيو تجاهلت تمامًا الوجود العسكري الأجنبي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ومع ذلك كرر دعم واشنطن للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في نهاية العام. كما دعا قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم التي عقدت في 26 يونيو القوات الأجنبية إلى مغادرة ليبيا. وهناك الكثير من الناس يقولون هذا لكن لا أحد يفعل أي شيء لتحقيق ذلك. يمكن لما يسمى بالمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة أن يقول ما يحلو له، لكن أردوغان لا يتأثر ستبقى قواته في ليبيا طالما رأى ذلك ضروريًا على الرغم من الإحراج الذي تسببه له. إن سحبهم سيكون إخفاقًا والرئيس التركي لا يحب ذلك، وبالنظر إلى أن أردوغان اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما التقيا لأول مرة في 18 يونيو فإن أنقرة ستلعب “دورًا رائدًا” في تأمين مطار كابول بعد مغادرة قوات الناتو لأفغانستان، أتساءل عما إذا كان المقابل هو أن واشنطن ستلتزم الصمت بشأن القوات التركية في ليبيا في النهاية كل شئ ممكن.

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